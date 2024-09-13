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إصابة رئيس جزر القمر بجروح في عملية طعن

9/13/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني اليوم "الجمعة" لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".

وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيراً إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.

وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.

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