إصابة رئيس جزر القمر بجروح في عملية طعن

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني اليوم "الجمعة" لإصابات طفيفة بالسلاح الأبيض، وفق ما أكدت مصادر مقربة من الرئاسة، في حين شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".
وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيراً إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.
وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.
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