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أوكرانيا: روسيا أطلقت 8060 مُسيرة منذ بداية الحرب

9/13/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 8060 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو أن موسكو تنشط في إنتاج طائرات مسيرة على أراضيها .

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