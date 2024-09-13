أوكرانيا: روسيا أطلقت 8060 مُسيرة منذ بداية الحرب

أوكرانيا: روسيا أطلقت 8060 مُسيرة منذ بداية الحرب
التاريخ
9/13/2024 3:00:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 8060 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو أن موسكو تنشط في إنتاج طائرات مسيرة على أراضيها .
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