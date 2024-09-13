أوكرانيا: روسيا أطلقت 8060 مُسيرة منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 8060 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو أن موسكو تنشط في إنتاج طائرات مسيرة على أراضيها .



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