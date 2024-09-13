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مجلس حكماء المسلمين و المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يبحثان تعزيز التعاون

9/13/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث مجلس حكماء المسلمين مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون المشترك

والاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر الحوار الإسلامي الذي في المنامة بداية العام المقبل، تحت رعاي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة واستجابة للدعوة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين خلال ملتقى البحرين العالمي للحوار بين الأديان، الذي عقد في البحرين أواخر عام 2022.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين عضو مجلس حكماء المسلمين، في مكتبه اليوم سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للمجلس الذي نقل إلى معاليه تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء المجلس.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية انعقاد مؤتمر الحوار الإسلامي استناداً إلى الاتفاق الواسع بين المذاهب الإسلامية في مجالات العقيدة والفكر والقيم، باعتبار أن المسلمين أمة واحدة وأكدا عزمهما الثابت والمتواصل عبرالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الإسلامية الكبرى حول العالم المضي قدماً في تعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين المسلمين ودعم أسس التَّعايش البنَّاء، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة والسمحة، والتصدي للأفكار والمناهج الدخيلة والهدامة، وجميع أشكال التطرف والعنصرية والطائفية والتمييز.

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