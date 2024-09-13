طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم اجزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 05:25 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:07والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 13:12والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 43 30 80 30

دبي 42 32 85 30

الشارقة 42 27 80 20

عجمان 43 28 85 25

أم القيوين 43 27 80 30

رأس الخيمة 42 24 85 25

الفجيرة 35 29 90 30

العـين 43 29 60 10

ليوا 45 26 80 25

الرويس 39 28 85 30

السلع 40 28 80 25

دلـمـا 39 30 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 80 40

أبو موسى 37 29 80 40

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