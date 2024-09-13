جائزة دبي للقرآن تحتفل بختام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك وتكرم الفائزات الأوائل

أقامت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم احتفالا في قاعة مسرح الثقافة والعلوم بدبي مساء اليوم احتفاء بختام فعاليات الدورة الثامنة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

حضر الفعالية معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي وسعادة نورة خليفة السويدي نائبة عن "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وسعادة الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجمع كبير من سيدات المجتمع والمتسابقات ومرافقاتهن ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

وألقت سعادة أمينة الدبوس المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وتابع الحضور فيلما قصيراً عن فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم ، بعدها استمع الحضور لتلاوات مختارة للمتسابقات ، حيث تلت كل من مريم حبيب من نيجيريا ، و فاطمة ابراهيم جاسم الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة ، و صفية محمد طاهر من السويد ماتيسر لهن من آي الذكر الحكيم.

بعدها كرمت راعية الحفل معالي حصة بنت عيسى بوحميد مديرعام هيئة تنمية المجتمع بدبي ترافقها وسعادة نورة خليفة السويدي الفائزات بالمراكز العشر الاولى وجميع المشاركات في الدورة الثامنة للمسابقة ، حيث حققت متسابقة السويد صفية محمد طاهر المركز الأول ، وحققت المركز الثاني المتسابقة خديجة سيد المختار من موريتانيا ، وحصلت المتسابقة فاتي حسن راشد من كينيا على المركز الثالث، وحققت كل من المتسابقة مريم حبيب من نيجيريا والمتسابقة أفنان رشاد علي سالم من اليمن المركز الرابع مكرر ، والمركز السادس كان من نصيب المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر ، وحققت المركز السابع المتسابقة أسماء بنت عبد الرزاق شلبي من تونس ، أما المركز الثامن فكان من نصيب المتسابقة زهرا انصاري من ايران ، والمتسابقة بوتري أمينة بنت محمد حنيف من ماليزيا حصلت على المركز التاسع ، وحققت كل من المتسابقة منيه أحمد الصغير حسن القاضي من ليبيا المركز العاشر مكرر مع المتسابقة عائشة بلال جاخورة من جنوب أفريقيا.

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