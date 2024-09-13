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الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي في الضفة

9/13/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الجمعة أن أحد موظفيها "قتل على سطح منزله برصاص قناص" خلال عملية عسكرية إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوكالة في بيان أن "هذه المرة الأولى التي يقتل فيها موظف في الأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات".

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