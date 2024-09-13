باكستان: الإمارات ساعدتنا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الإمارات والسعودية والصين، ساعدتنا في الحصول على برنامج صندوق النقد الدولي.
وأكد شهباز شريف، أن بلاده استوفت جميع الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي للتأهل للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار للمساعدة على دعم اقتصادها.
أثناء اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة إسلام آباد، أشاد شريف بفريقه المالي ومستشاريه الآخرين لامتثالهم للمتطلبات التي حددها صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يوقع على موافقة رسمية على القرض في 25 سبتمبر، عندما من المقرر أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة المقرضة العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من باكستان توسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وإلغاء دعم الطاقة، وهو المطلب الذي نفذته حكومة شريف بالفعل، ما أثار مخاوف بين الباكستانيين الذين يقولون إنهم غير قادرين على سداد فواتير الطاقة المرتفعة.
وقالت وزارة المالية الباكستانية، "الخميس"، في بيان إن جميع الأمور مع صندوق النقد الدولي تم الانتهاء منها "وديا".
ويأتي إعلان "الخميس" بعد شهرين من إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن صفقة القرض الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار.
يذكر أن باكستان تواجه حالياً واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وكان شريف عبر عن أمله في أن تتمكن البلاد من تقليل اعتمادها على القروض الأجنبية في السنوات المقبلة.
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