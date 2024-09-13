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باكستان: الإمارات ساعدتنا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار

9/13/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الإمارات والسعودية والصين، ساعدتنا في الحصول على برنامج صندوق النقد الدولي.

وأكد شهباز شريف، أن بلاده استوفت جميع الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي للتأهل للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار للمساعدة على دعم اقتصادها.

أثناء اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة إسلام آباد، أشاد شريف بفريقه المالي ومستشاريه الآخرين لامتثالهم للمتطلبات التي حددها صندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يوقع على موافقة رسمية على القرض في 25 سبتمبر، عندما من المقرر أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة المقرضة العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي طلب من باكستان توسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وإلغاء دعم الطاقة، وهو المطلب الذي نفذته حكومة شريف بالفعل، ما أثار مخاوف بين الباكستانيين الذين يقولون إنهم غير قادرين على سداد فواتير الطاقة المرتفعة.

وقالت وزارة المالية الباكستانية، "الخميس"، في بيان إن جميع الأمور مع صندوق النقد الدولي تم الانتهاء منها "وديا".

ويأتي إعلان "الخميس" بعد شهرين من إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن صفقة القرض الجديدة بقيمة 7 مليارات دولار.

يذكر أن باكستان تواجه حالياً واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وكان شريف عبر عن أمله في أن تتمكن البلاد من تقليل اعتمادها على القروض الأجنبية في السنوات المقبلة.




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