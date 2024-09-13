عوائد سندات الخزانة الأمريكية تنخفض وسط توقعات بخفض كبير للفائدة

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة بعد تزايد الرهانات على احتمال تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضا كبيرا لسعر الفائدة.

وقال بيل دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الخميس إن هناك احتمال قوي لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر.

وأشارت أطراف في السوق إلى عوامل عززت الرهانات على تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضا كبيرا الأسبوع المقبل منها تقارير نشرت في صحيفتي وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز سلطت الضوء على أن حجم أول خفض ربما يكون قرارا حتميا بالنسبة لمسؤولي المجلس.

وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في أحدث تعاملات 3.662 بالمئة، بانخفاض عن 3.68 بالمئة سجلتها أمس. وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 3.578 بالمئة من 3.648 بالمئة مسجلة أمس.

واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عشر سنوات وأجل سنتين إلى 8.7 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ يوليو 2022. ويتابع المستثمرون المنحنى عن كثب لاستخلاص مؤشرات على أداء الاقتصاد.

