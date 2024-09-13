تهديد بوتين بحظر بعض الصادرات يربك الشركات الروسية

أثار تهديد مفاجئ من الرئيس فلاديمير بتقييد صادرات بعض السلع الاستراتيجية، ردا على عقوبات غربية، حيرة مسؤولين ومديري شركات في روسيا تساءلوا عن إمكانية تحقيق ذلك دون الإضرار بروسيا أكثر من الغرب.

وقدم بوتين الاقتراح بعد 23 دقيقة من بدء اجتماع روتيني يوم الأربعاء، وطلب من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طرح بعض الأفكار التي لا تضر بمصالح روسيا.

وتخضع العديد من صادرات السلع الأولية الروسية مثل النفط والغاز والنيكل والتيتانيوم والذهب والماس بالفعل لمستويات متباينة من القيود الطوعية أو الإلزامية أو بقرارات الحظر المفروضة من الغرب.

وقال مصدر في إحدى الشركات المتضررة طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "الجميع في حالة صدمة. جاءت تلك المبادرة على نحو مفاجئ تماما".

وقال مصدر آخر بمجتمع الأعمال "الأمر أشبه بشخص يطلق النار على قدمه".

ويمكن أن يؤدي خفض صادرات اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم، والتي ذكرها بوتين صراحة، إلى تراجع أرباح العملات الأجنبية لأكبر شركات روسيا بما في ذلك تكتل روستك الصناعي وروساتوم للطاقة النووية المملوكتين للدولة ونورنيكل، أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

وتوظف هذه الشركات مجتمعة نحو مليون شخص، وتأثرت عائداتها بالفعل بالعقوبات الغربية.

وقال مصدر حكومي روسي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته إن أي حظر يجب أن يستثني ما يسمى بالدول "الصديقة" بما في ذلك الصين، الشريك التجاري الرئيسي لروسيا.

وأكد المصدر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن الحكومة من إعداد خطة، وأن الرئيس لم يوجه الحكومة بعد بالقيام بذلك.

وأضاف مصدر آخر مقرب من الحكومة أن بوتين "طلب وضع خطة، وليس تنفيذها".

وأحجم كبار منتجي السلع الأساسية في روسيا عن التعليق.

وأصبحت موسكو على أعتاب مستوى جديد من المواجهة مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا، إذ تفكر في سبل للرد على ما تقول إنه موافقة غربية شبه مؤكدة لكييف على ضرب عمق روسيا باستخدام أسلحة غربية.

وقال بوتين إنه إذا مضت موسكو في ذلك الإجراء فلن يقتصر الأمر على اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم.



وأشار إلى أن روسيا لديها 22 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و23 بالمئة من احتياطيات الذهب و55 بالمئة من احتياطيات الماس.

واليورانيوم قد يكون السلعة الوحيدة التي تلحق القيود عليها ضررا حقيقيا بالغرب، إذ تمثل صادرات روسيا 27 بالمئة من اليورانيوم المخصب الذي تم توريده إلى المفاعلات النووية التجارية الأمريكية العام الماضي.



وفي حين حظرت الولايات المتحدة نظريا استيراد الوقود من روسيا، فقد أقرت أيضا إعفاءات حتى 2027 مع توسعها في مرافق التخصيب الخاصة بها.

وقللت أوروبا إلى حد كبير من اعتمادها الغاز الروسي.

وأجبر الحظر الذي فرضته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي على استيراد الماس من روسيا موسكو على شرائه من شركة ألروسا الروسية المتضررة من العقوبات.

ويخضع جميع منتجي الذهب الرئيسيين في روسيا بالفعل لعقوبات غربية.



