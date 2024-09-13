محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة أحمد بن حميد المنصوري

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شماء بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.