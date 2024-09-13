محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة أحمد بن حميد المنصوري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شماء بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.
وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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