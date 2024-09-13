لقاء بين بايدن وستارمر .. وبوتين يحذر من حرب مباشرة مع الناتو



يجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في واشنطن لبحث إن كان يتعيّن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى المقدّمة من الغرب ضد روسيا، وهو خيار يفاقم التوتر مع موسكو، في وقت حذر الرئيس الروسي فلاديمير من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة بعيدة المدى سيعني أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في حرب" مع موسكو.

وتأتي زيارة ستارمر إلى الولايات المتحدة في وقت تضغط كييف للحصول على إذن لاستخدام الأسلحة وضمان مساعدتها من الغرب في إسقاط الصواريخ والمسيّرات الروسية.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تحذير بوتين كان بالغ الوضوح. وقال "لا شك لدينا في أن هذا التصريح وصل إلى الجهات المستهدفة".

وذكر الإعلام البريطاني بأن بايدن الذي يشعر بالقلق من إشعال نزاع نووي مستعد للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بريطانية وفرنسية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ولكن ليس الصواريخ المصنّعة في الولايات المتحدة.

وردّا على تحذير بوتين، قال ستارمر لمراسلي وسائل الإعلام البريطانية المرافقين له إن "روسيا بدأت هذا النزاع. روسيا بدأت الحرب في أوكرانيا بشكل غير مشروع. بإمكان روسيا أن تضع حدا لهذا النزاع فورا".

وفي مؤشر على ارتفاع منسوب التوتر، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) سحب اعتماد ستة دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو واتهمهم بالتجسس.

لكن الحكومة البريطانية رفضت الاتهامات الروسية معتبرة أن "لا أساس على الإطلاق" لها وأشارت إلى أن الخطوة جاء ردا على قيود جديدة فُرضت على دبلوماسيين روس في مايو.

تأتي محادثات الجمعة في وقت يستعد بايدن لمغادرة منصبه بينما تشير الاستطلاعات إلى تقارب كبير بين المرشحين الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

ورفض ترامب مرارا التعبير عن دعمه لأي من الطرفين في الحرب خلال مناظرته أمام هاريس الثلاثاء، مكتفيا بالقول "أريد أن تتوقف الحرب".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه سيجتمع مع بايدن "هذا الشهر" لعرض "خطة للنصر" بشأن كيفية إسدال الستار على عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا.

وأشار أيضا إلى أن عملية كييف الأخيرة في منطقة كورسك الحدودية في روسيا "بطّأت" تقدّم موسكو في شرق أوكرانيا، مؤكدا بأن 40 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في المنطقة.

لكنه اتّهم الغرب بالمبالغة في "التخوّف" حتى من طرح إمكانية إسقاط الصواريخ الروسية والمسيرات على رغم مشاركة دول غربية بشكل مباشر في مساعدة إسرائيل على القيام بذلك خلال الأشهر الماضية.

- "حرب مع روسيا" -

ومن المقرر بأن يجتمع ستارمر مع بايدن في المكتب البيضاوي عند الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ) لكن من دون أي لقاءات مقررة في هذه المرحلة مع أي من ترامب أو هاريس، علما بأن كليهما منشغلان بحملاتهما الانتخابية الجمعة.

وقال بايدن الخميس إنه "يعمل" على مطالب أوكرانيا، بينما قام وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي بزيارة مشتركة نادرة من نوعها إلى كييف الأربعاء.

وتعهّد بلينكن بأن واشنطن ستنظر على وجه السرعة في طلب كييف المطروح منذ مدة طويلة و"سنتكيف كما يلزم" لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

تسمح واشنطن حاليا لأوكرانيا بضرب الأهداف الروسية فقط في أجزاء من أوكرانيا ومناطق أخرى حدودية مرتبطة مباشرة بعمليات موسكو القتالية.

لكن بوتين الذي لوّح بنزاع نووي منذ بدء الحرب في فبراير 2022، حذّر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خطوة من هذا النوع.

وقال الخميس "سيغيّر ذلك طبيعة النزاع على نحو كبير. سيعني أن بلدان الناتو والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية في حرب مع روسيا".

دعم بايدن أوكرانيا منذ بدء الحرب وقدّم لها مساعدات بمليارات الدولارات.

لكنه تجنّب المخاطرة في تقديم أنواع جديدة من الأسلحة فيما اضطرت أوكرانيا للانتظار حتى هذا العام للحصول على مقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع.

وتعني الانتخابات الأمريكية المقبلة أن الوقت ينفد فيما تترقب كييف بقلق احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وبدا دعم الرئيس الجمهوري السابق لكييف فاترا فيما أشاد مرارا ببوتين.

وفي مناظرته مع هاريس الثلاثاء، تعهّد ترامب التوصل إلى اتفاق لوضع حد للحرب "حتى قبل أن أصبح رئيسا"، وهو اتفاق يخشى العديد من الأوكرانيين أنه قد يجبرهم على القبول بالمكاسب التي حققها الروس.

في المقابل، تعهّدت نائبة الرئيس مواصلة دعم أوكرانيا بحال انتخابها.



