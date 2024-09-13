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الصحة العالمية تعلن اكتمال تطعيم أطفال غزة بالجرعة الأولى ضد شلل الأطفال

9/13/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بنجاح.

وأضاف جيبريسوس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس:" تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون سن 10 سنوات جرعة أولى من اللقاح".

وأردف قائلا: "هذا نجاح هائل وسط واقع يومي مأساوي للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة".

يشار إلى أن المنظمة والجماعات الشريكة لها ، تفاوضت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل وحركة حماس لتمكين الأسر من إحضار أطفالها إلى مراكز التطعيم وكذلك تمكين فرق التطعيم المتنقلة للوصول إلى الأسر.

ولم تقع حوادث كبيرة خلال الحملة التي استمرت أقل من أسبوعين بقليل.

وسيحتاج الأطفال إلى جرعة ثانية من اللقاح الفموي في غضون أربعة أسابيع لحمايتهم من العدوى.

وتأتي الحملة بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بشلل الأطفال في غزة في
يوليو الماضي، وهي أول حالة تسجل في القطاع منذ 25 عاما.

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