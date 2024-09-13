الصحة العالمية تعلن اكتمال تطعيم أطفال غزة بالجرعة الأولى ضد شلل الأطفال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بنجاح.
وأضاف جيبريسوس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس:" تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون سن 10 سنوات جرعة أولى من اللقاح".
وأردف قائلا: "هذا نجاح هائل وسط واقع يومي مأساوي للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة".
يشار إلى أن المنظمة والجماعات الشريكة لها ، تفاوضت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل وحركة حماس لتمكين الأسر من إحضار أطفالها إلى مراكز التطعيم وكذلك تمكين فرق التطعيم المتنقلة للوصول إلى الأسر.
ولم تقع حوادث كبيرة خلال الحملة التي استمرت أقل من أسبوعين بقليل.
وسيحتاج الأطفال إلى جرعة ثانية من اللقاح الفموي في غضون أربعة أسابيع لحمايتهم من العدوى.
وتأتي الحملة بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بشلل الأطفال في غزة في
يوليو الماضي، وهي أول حالة تسجل في القطاع منذ 25 عاما.
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