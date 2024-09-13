البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى



قال البيت الأبيض إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها بعيدة المدى اليوم "الجمعة."

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "لا توجد تغييرات في رؤيتنا بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا".

وأضاف كيربي "لا أتوقع أي إعلان كبير في ذلك الصدد" من مناقشات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض "الجمعة".

يناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه منذ شهور للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ الغربية مثل أتاكمز الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية إلى عمق روسيا.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تحمل محمل الجد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي مفاده أنه سيعتبر الغرب ضالعا مباشرة في الصراع إذا أطلقت أوكرانيا أي صواريخ غربية بعيدة المدى على روسيا. واضاف أن هذا ليس موقفاً جديداً من بوتين.