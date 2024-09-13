عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أنالينا بيربوك خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

واستعرض سموه ومعالي بيربوك سبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة والمناخ بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.