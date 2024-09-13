لماذا تراجع أحمد عرابي عن ردم قناة السويس في مثل هذا اليوم قبل 142 عاماً؟

في خريف عام 1882، كان الزعيم الوطني المصري أحمد عرابي يقف في الإسماعيلية متأملاً قناة السويس ويتخيل أساطيل بريطانيا العظمى وهي تتقدم للقضاء على الحركة الوطنية المصرية التي كان يقودها، فخطرت له فكرة ردم قناة السويس لتعطيل وصول البوارج الحربية البريطانية عبر القناة لاحتلال مصر.

وبعد أيام قليلة، وفي مثل هذا اليوم قبل 142 عاماً (13 سبتمبر 1882)، اقتحم الأسطول الإنجليزي القناة، وخاضة معركة قصيرة لم تتجاوز 30 دقيقة في موقعة التل الكبير، قتل خلالها آلاف الجنود المصريين الذين تفاجؤوا من الاختراق البريطاني للقناة التي كانت في وضع محايد.

لم ينفذ عرابي فكرة ردم قناة السويس بعد ان قطع المهندس الفرنسي فرديناد ديليسبس، الذي كان يشرف على قناة السويس في ذلك الوقت، وعداً له بعدم السماح للإنجليز بالدخول إلى مصر عبر القناة، ولكنه أخلف ذلك الوعد، وسمح للقوات الأجنبية بدخول البلاد عبر القناة.

كتب الإمام المصري الشيخ محمد عبده بشرح فيها محنة عرابي: "عرابي اعتمد على ديلسبس في حماية القنال، وكان يظن أن مس القنال يهيج عليه جميع الأمم لهذا ترك هذه الناحية عوراء، وعندما أحس ديلسبس بأن الجيش المصري قد يتحرك ناحية القنال كتب تلغرافًا لعرابي يقول له: من المستحيل أن عساكر الإنجليز تمر من القنال".

في الأسبوع الأول من أغسطس كان عرابي قد أرسل محمود فهمي باشا لبناء ما يمكن بناؤه من الاستحكامات عند التل الكبير والصالحية، وبعض المواقع الأخرى، كما أرسل بعض القوات فرابطت على مقربة من الإسماعيلية.

وفي العشرين من أغسطس بلغت السفن الإنجليزية بورسعيد، وكان عدد رجال الحملة نحو 30 ألفًا، وفي هذا اليوم احتل الإنجليز بورسعيد واقتحمت السفن الحربية قناة السويس، لكن المعركة الفاصلة لم تحدث بعد.

بحسب الوثائق التارخية، أرسل عرابي إلى ديلسبس في هذا التاريخ يقول: "حيث إن الإنجليز اعتدوا على حياد القناة؛ فقد صارت مصر مضطرة إلى سدها وتعطيلها لمنع عدوانهم عليها".

لقد أورد الكاتب محمود الخفيف، في كتابه "عرابي الزعيم المفترى عليه" الصادر عام 1947، وقائع مفصلة استند فيها على مذكرات عدد كبير من القادة البارزين المعنيين بهذه الأحداث، من بينهم مذكرات عرابي نفسه، ومذكرات ضباط بريطانيين.

لم تكن خطوط الدفاع في التل الكبير متينة كخطوط كفر الدوار؛ لأنها أنشئت على عجل، وقد عمل في إنشائها آلاف الفلاحين، وكانت عبارة عن خنادق جافة تمتد نحو ستة كيلو مترات.

وكان جيش عرابي لا يزيد عن 12 ألف جندي من الجنود النظامية و70 مدفعاً. أما الجيش البريطاني فكان يتألف من 13 ألف جندي و60 مدفعًا.

واستمرت المعركة نحو 40 دقيقة، وكان القتلى من المصريين نحو ألفين، أما الجرحى فلم يحصَ عددهم لفرارهم، وأما الإنجليز؛ فقد قتل منهم 57 فقط.

ألقى البريطانيون القبض على عرابي، وحكم عليه بالإعدام ثم خفف للنفي الى سريلانكا لينتهى الأمر بأن تقع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

يقول مؤلف كتاب "عرابي المفترى عليه": الحق أن عرابي لم ينخدع بأقوال ديلسبس وإنما كان هناك اعتبار على قدر عظيم جدًّا من الأهمية.. فقد كانت إنجلترا تصور عرابي وأنصاره أنهم عصاة مخربون للتجارة والمصالح الأوروبية بدون تخريب القناة، فكيف يكون الحال لو أن عرابي أقدم على ردم القناة في ذلك الحين؟











