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السفارة الأمريكية بالأردن: تأشيرات دخول لأميركا دون مقابلات

9/13/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، عن تجديد تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة دون مقابلات لجميع فئات التأشيرات.

وقالت السفارة إنه سيتم إرجاع أي طلب لا يحتوي على ورقة تأكيد صالحة أو أجاب بشكل خاطئ على أسئلة الأهلية لتلقي ورقة التأكيد دون معالجة، اضافة الى ان عدم تقديم المستندات المطلوبة بما في ذلك جواز سفر صالح أو صورة تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية، سيؤدي إلى تأخير طلب التأشيرة .

ونوهت الى أن معالجة الطلبات المقدمة عبر برنامج الإعفاء من المقابلة ما يصل إلى 30 يومًا، وقد لا يمكن إعادة جواز السفر أو تقديم تحديثات الحالة خلال هذا الوقت، داعية الى عدم تقديم جواز السفر إذا كانت لدى الشخص المعني خطط سفر فورية.

وأشارت السفارة الى أن المتقدمين الذين يحملون جوازات سفر سورية غير مؤهلين لعملية تجديد الإعفاء من المقابلة، حتى لو كانوا مقيمين بشكل قانوني في الأردن، ويجب على المتقدمين لتجديد تأشيراتهم أن يكونوا حاضرين فعليًا في الأردن عند تقديم طلباتهم، ويمكن استدعاؤهم إلى السفارة في أي وقت أثناء عملية التجديد.

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