لاجارد: المركزي الأوروبي منفتح على خفض الفائدة في أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي أن البنك منفتح على دراسة خفض الفائدة في أكتوبر، إذا تعرض الاقتصاد لانتكاسة كبيرة.

وصرحت“لاجارد” للصحفيين في بودابست حيث تحضر اجتماعات لرؤساء مالية منطقة اليورو: لدينا الكثير من البيانات التي تعتمد عليها توقعاتنا وننظر لكل شيء وإذا كان هناك تغيير كبير نسبيًا مقارنة بتوقعاتنا الأساسية فإننا نعيد التقييم.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وتعد تلك التصريحات الإشارة الأكثر وضوحًا حتى الآن إلى أن صناع السياسات يميلون للانتظار حتى ديسمبر لاتخاذ الخطوة التالية، بعدما تعهدوا بالاعتماد على البيانات ورفضوا استبعاد التحرك في الأشهر المقبلة.

وذلك بعدما خفض البنك المركزي هذا الأسبوع الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية منذ يونيو.



