لاجارد: المركزي الأوروبي منفتح على خفض الفائدة في أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت“كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي أن البنك منفتح على دراسة خفض الفائدة في أكتوبر، إذا تعرض الاقتصاد لانتكاسة كبيرة.
وصرحت“لاجارد” للصحفيين في بودابست حيث تحضر اجتماعات لرؤساء مالية منطقة اليورو: لدينا الكثير من البيانات التي تعتمد عليها توقعاتنا وننظر لكل شيء وإذا كان هناك تغيير كبير نسبيًا مقارنة بتوقعاتنا الأساسية فإننا نعيد التقييم.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام
وتعد تلك التصريحات الإشارة الأكثر وضوحًا حتى الآن إلى أن صناع السياسات يميلون للانتظار حتى ديسمبر لاتخاذ الخطوة التالية، بعدما تعهدوا بالاعتماد على البيانات ورفضوا استبعاد التحرك في الأشهر المقبلة.
وذلك بعدما خفض البنك المركزي هذا الأسبوع الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية منذ يونيو.
MENAFN13092024000202011048ID1108671722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.