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ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة بوتيرة كبيرة - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تزايد توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة في الأسبوع المقبل.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 138 نقطة إلى 41234 نقطة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% أو 17 نقطة إلى 5612 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% أو 57 نقطة إلى 17624 نقطة.

ويتجه مؤشر“إس آند بي 500′′ لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3.6%، و”ناسداك” بنسبة 5.3%، بعدما ارتفع كلاهما خلال الجلسات الأربع الأخيرة، فيما يتجه“داو جونز” لتحقيق مكاسب تبلغ 2.3%.

ووفقًا لأداة“فيد ووتش”، ارتفعت توقعات الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 49% من 28% الخميس، فيما ترى الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 51% مقارنة بـ 72% أمس، لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع القادم على مدار يومي 17 و18 سبتمبر، حيث من المتوقع أن ينهي سياسة التشديد ويبدأ خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي بين 5.25% و5.50%.


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