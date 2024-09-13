ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تزايد احتمالات خفض الفائدة بوتيرة كبيرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تزايد توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة في الأسبوع المقبل.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 138 نقطة إلى 41234 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% أو 17 نقطة إلى 5612 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% أو 57 نقطة إلى 17624 نقطة.
ويتجه مؤشر“إس آند بي 500′′ لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3.6%، و”ناسداك” بنسبة 5.3%، بعدما ارتفع كلاهما خلال الجلسات الأربع الأخيرة، فيما يتجه“داو جونز” لتحقيق مكاسب تبلغ 2.3%.
ووفقًا لأداة“فيد ووتش”، ارتفعت توقعات الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 49% من 28% الخميس، فيما ترى الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 51% مقارنة بـ 72% أمس، لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع القادم على مدار يومي 17 و18 سبتمبر، حيث من المتوقع أن ينهي سياسة التشديد ويبدأ خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي بين 5.25% و5.50%.
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