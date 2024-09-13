ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى خلال 4 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن سبتمبر، وللشهر الثاني على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قراءة مايو (69.1 نقطة)، بدعم من تحسن ظروف شراء السلع المعمرة، في ظل رؤية المستهلكين الأسعار مناسبة.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس شهري عند 69 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 67.9 نقطة في أغسطس، وهو ما تجاوز توقعات رجحت تسجيله 68.3 نقطة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وقفز مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 2.6% على أساس شهري عند 62.9 نقطة في سبتمبر، فيما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.2% إلى 73 نقطة.

وقالت“جوان هسو” مديرة استطلاعات المستهلكين:” ترتفع الثقة حاليًا بنحو 40% من أدنى مستوياتها في يونيو 2022، على الرغم من حذر المستهلكين، حيث تستمر الانتخابات الوشيكة في توليد قدر كبير من عدم اليقين”.

وانخفضت توقعات التضخم خلال العام المقبل للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت 2.7%، وتعتبر القراءة الحالية هي الأدنى منذ ديسمبر 2020 وهي ضمن نطاق 2.3% و3% الذي شوهد في العامين السابقين للجائحة، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1%، بعد استقرارها 5 أشهر عند 3%.



