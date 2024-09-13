ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى خلال 4 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن سبتمبر، وللشهر الثاني على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قراءة مايو (69.1 نقطة)، بدعم من تحسن ظروف شراء السلع المعمرة، في ظل رؤية المستهلكين الأسعار مناسبة.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس شهري عند 69 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 67.9 نقطة في أغسطس، وهو ما تجاوز توقعات رجحت تسجيله 68.3 نقطة.
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وقفز مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 2.6% على أساس شهري عند 62.9 نقطة في سبتمبر، فيما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.2% إلى 73 نقطة.
وقالت“جوان هسو” مديرة استطلاعات المستهلكين:” ترتفع الثقة حاليًا بنحو 40% من أدنى مستوياتها في يونيو 2022، على الرغم من حذر المستهلكين، حيث تستمر الانتخابات الوشيكة في توليد قدر كبير من عدم اليقين”.
وانخفضت توقعات التضخم خلال العام المقبل للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت 2.7%، وتعتبر القراءة الحالية هي الأدنى منذ ديسمبر 2020 وهي ضمن نطاق 2.3% و3% الذي شوهد في العامين السابقين للجائحة، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1%، بعد استقرارها 5 أشهر عند 3%.
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