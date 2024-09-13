سهم بوينج ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم“بوينج” خلال تعاملات الجمعة، بعد أن رفض اتحاد عمال الآلات في شركة الطيران الأمريكية اتفاقاً مؤقتاً مع الإدارة وصوتوا لصالح الإضراب.

وتراجع السهم بنسبة 1.60% إلى 160.21 دولار، بعدما لامس 158.21 في وقت سابق من الجلسة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وبذلك يعمق السهم خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 38%، وبناءً على أدائه خلال الإضراب الأخير، فمن المحتمل أن يتجه نحو المزيد من التراجع حتى يتوصل الطرفان إلى صفقة أخرى.

وصوت 96% من عمال مصانع“بوينج” على الساحل الغربي للولايات المتحدة لصالح قرار الإضراب عن العمل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، رفضاً لشروط عقد التوظيف الجديد.

وبناءً على رد فعل الأسواق، وما حدث للسهم خلال الإضراب الأخير في عام 2008، قال المحلل“روبرت ستالارد” من شركة“فرتيكال ريسيرش بارتنرز- Vertical Research Partners”، في مذكرة إن السهم“قد يظل ضعيفًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق”.



