سهم بوينج ينخفض بعد فشل الاتفاق مع العمال المضربين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض سهم“بوينج” خلال تعاملات الجمعة، بعد أن رفض اتحاد عمال الآلات في شركة الطيران الأمريكية اتفاقاً مؤقتاً مع الإدارة وصوتوا لصالح الإضراب.
وتراجع السهم بنسبة 1.60% إلى 160.21 دولار، بعدما لامس 158.21 في وقت سابق من الجلسة.
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وبذلك يعمق السهم خسائره منذ بداية العام إلى أكثر من 38%، وبناءً على أدائه خلال الإضراب الأخير، فمن المحتمل أن يتجه نحو المزيد من التراجع حتى يتوصل الطرفان إلى صفقة أخرى.
وصوت 96% من عمال مصانع“بوينج” على الساحل الغربي للولايات المتحدة لصالح قرار الإضراب عن العمل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، رفضاً لشروط عقد التوظيف الجديد.
وبناءً على رد فعل الأسواق، وما حدث للسهم خلال الإضراب الأخير في عام 2008، قال المحلل“روبرت ستالارد” من شركة“فرتيكال ريسيرش بارتنرز- Vertical Research Partners”، في مذكرة إن السهم“قد يظل ضعيفًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق”.
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