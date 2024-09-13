انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت تكلفة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس، بأعلى وتيرة شهرية لهذا العام، في أحدث إشارة على هدوء الضغوط التضخمية والتي تعزز احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة كبيرة في الأسبوع المقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، فيما أشارت توقعات الخبراء في مسح لصحيفة“وول ستريت جورنال” إلى انخفاض قدره 0.2% فقط، وبعد ارتفاع بنسبة 0.1% في يوليو.
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وكانت أسعار البنزين المنخفضة مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التراجع، لكن حتى مع استبعاد أسعار الطاقة، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، وفقًا للبيانات.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة 0.8% في أغسطس، بعدما قفزت بنسبة 1.6% في يوليو، وهي أعلى وتيرة للزيادة منذ ديسمبر من عام 2022.
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