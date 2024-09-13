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انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام - جريدة البورصة

9/13/2024 2:57:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت تكلفة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس، بأعلى وتيرة شهرية لهذا العام، في أحدث إشارة على هدوء الضغوط التضخمية والتي تعزز احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة كبيرة في الأسبوع المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، انخفاض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، فيما أشارت توقعات الخبراء في مسح لصحيفة“وول ستريت جورنال” إلى انخفاض قدره 0.2% فقط، وبعد ارتفاع بنسبة 0.1% في يوليو.

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وكانت أسعار البنزين المنخفضة مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التراجع، لكن حتى مع استبعاد أسعار الطاقة، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، وفقًا للبيانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة 0.8% في أغسطس، بعدما قفزت بنسبة 1.6% في يوليو، وهي أعلى وتيرة للزيادة منذ ديسمبر من عام 2022.


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