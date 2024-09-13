سبيروسباتس تخطط لإنشاء مصنع باستثمارات 7 ملايين يورو فى العاشر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنفذ شركة“ميمكو” للمشروبات والأغذية، المالكة للعلامة التجارية“سبيروسباتس”، مصنعًا جديدًا فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات 7 ملايين يورو.
قال يوسف طلعت، الشريك والمدير التجارى لشركة“ميمكو” للمشروبات والأغذية، إن الشركة حصلت على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر بدء الإنشاءات قبل نهاية العام الجارى، وبدء الإنتاج من أول خط نهاية 2025.
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وأضاف طلعت، أن مبيعات“سبيروسباتس” بعد حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية ، ارتفعت من 25 مليون جنيه سنويًا إلى 100 مليون جنيه فى عام 2023، متوقعًا أن تصل بنهاية العام الحالى لنحو مليار جنيه.
وأوضح أن شركته – التى تنتج حاليًا لدى الغير ما يصل إلى ملايين العبوات من المشروبات الغازية – ستضاعف أرقامها أكثر من مرة عند مباشرة الإنتاج فى مصنعها الخاص، لتصل لنحو 400 مليون زجاجة سنويًا، قبل أن تتضاعف مرة أخرى بعد 3 سنوات من إنشاء المصنع عبر زيادة خطوط الإنتاج.
وقال إن الشركة تدرس منح الاسم التجارى بنظام“الفرانشايز”، لمصنعين فى دول الخليج أو غيرها واتخاذهم قاعدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن حجم المبيعات المتوقعة هذا العام قفز بنحو 10 أضعاف، حيث تقدر بمليار جنيه، وتستهدف الشركة مضاعفة مبيعاتها 5 مرات بعد أول عام إنتاج بمصنعها الجديد لما يصل إلى 5 مليارات جنيه.
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