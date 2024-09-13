سبيروسباتس تخطط لإنشاء مصنع باستثمارات 7 ملايين يورو فى العاشر

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ شركة“ميمكو” للمشروبات والأغذية، المالكة للعلامة التجارية“سبيروسباتس”، مصنعًا جديدًا فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات 7 ملايين يورو.

قال يوسف طلعت، الشريك والمدير التجارى لشركة“ميمكو” للمشروبات والأغذية، إن الشركة حصلت على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر بدء الإنشاءات قبل نهاية العام الجارى، وبدء الإنتاج من أول خط نهاية 2025.

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وأضاف طلعت، أن مبيعات“سبيروسباتس” بعد حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية ، ارتفعت من 25 مليون جنيه سنويًا إلى 100 مليون جنيه فى عام 2023، متوقعًا أن تصل بنهاية العام الحالى لنحو مليار جنيه.

وأوضح أن شركته – التى تنتج حاليًا لدى الغير ما يصل إلى ملايين العبوات من المشروبات الغازية – ستضاعف أرقامها أكثر من مرة عند مباشرة الإنتاج فى مصنعها الخاص، لتصل لنحو 400 مليون زجاجة سنويًا، قبل أن تتضاعف مرة أخرى بعد 3 سنوات من إنشاء المصنع عبر زيادة خطوط الإنتاج.

وقال إن الشركة تدرس منح الاسم التجارى بنظام“الفرانشايز”، لمصنعين فى دول الخليج أو غيرها واتخاذهم قاعدة للتصدير إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن حجم المبيعات المتوقعة هذا العام قفز بنحو 10 أضعاف، حيث تقدر بمليار جنيه، وتستهدف الشركة مضاعفة مبيعاتها 5 مرات بعد أول عام إنتاج بمصنعها الجديد لما يصل إلى 5 مليارات جنيه.