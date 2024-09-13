بورصة تايوان تتعرض لهجوم سيبراني مع الاشتباه في قراصنة روس

MENAFN - Al-Borsa News) شن قراصنة إلكترونيون هجوماً سيبرانياً على عدة مؤسسات مالية في تايوان، منها بورصة الأوراق المالية ومصارف، ما أدى إلى تعطيل مواقع هذه المؤسسات عبر الإنترنت لفترة وجيزة.

وأفادت وزارة الشؤون الرقمية في تايوان بأن القراصنة شنوا هجوماً من نوع DDoS خلال فترة ما بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، والذي يهدف إلى إغراق المواقع والمنصات المستهدفة بحركة مرور مكثفة عبر الإنترنت.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وقالت بورصة تايوان في رسالة إلى وكالة“بلومبرج” إنها رصدت تلقي موقعها الإلكتروني أوامر من عناوين إنترنت تقع خارج البلاد بأحجام أضعاف المعتاد.

وفي حين لم تذكر وزارة الشؤون الرقمية معلومات عن مصدر الهجوم، أفادت صحيفة“ليبرتي تايمز” المحلية استناداً إلى تحليلات مزودة خدمات الأمن السيبراني الأمريكية“رادوير”؛ بأن مجموعة قرصنة روسية أعلنت مسؤوليتها عن الاختراق عبر تطبيق المراسلات المشفرة“تليجرام”.

وكانت المواقع التابعة للحكومة التايوانية والبورصة تعمل بصورة طبيعية اليوم الجمعة بحسب“بلومبرج”، وقالت وزارة الشؤون الرقمية إنها سوف تواصل مراقبة الموقف ومساعدة المؤسسات على تعزيز تدابير الحماية والاستجابة السيبرانية.



