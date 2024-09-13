بورصة تايوان تتعرض لهجوم سيبراني مع الاشتباه في قراصنة روس

(MENAFN
- Al-Borsa News) شن قراصنة إلكترونيون هجوماً سيبرانياً على عدة مؤسسات مالية في تايوان، منها بورصة الأوراق المالية ومصارف، ما أدى إلى تعطيل مواقع هذه المؤسسات عبر الإنترنت لفترة وجيزة.
وأفادت وزارة الشؤون الرقمية في تايوان بأن القراصنة شنوا هجوماً من نوع DDoS خلال فترة ما بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، والذي يهدف إلى إغراق المواقع والمنصات المستهدفة بحركة مرور مكثفة عبر الإنترنت.
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وقالت بورصة تايوان في رسالة إلى وكالة“بلومبرج” إنها رصدت تلقي موقعها الإلكتروني أوامر من عناوين إنترنت تقع خارج البلاد بأحجام أضعاف المعتاد.
وفي حين لم تذكر وزارة الشؤون الرقمية معلومات عن مصدر الهجوم، أفادت صحيفة“ليبرتي تايمز” المحلية استناداً إلى تحليلات مزودة خدمات الأمن السيبراني الأمريكية“رادوير”؛ بأن مجموعة قرصنة روسية أعلنت مسؤوليتها عن الاختراق عبر تطبيق المراسلات المشفرة“تليجرام”.
وكانت المواقع التابعة للحكومة التايوانية والبورصة تعمل بصورة طبيعية اليوم الجمعة بحسب“بلومبرج”، وقالت وزارة الشؤون الرقمية إنها سوف تواصل مراقبة الموقف ومساعدة المؤسسات على تعزيز تدابير الحماية والاستجابة السيبرانية.
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