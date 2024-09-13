تراجع سهم سامسونج 3% مع دخول إضراب موظفيها في الهند يومه الخامس

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سهم صانعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية“سامسونج إلكترونكس” في الجمعة، مع استمرار إضراب عمال مصنعها في جنوب الهند لليوم الخامس.

حيث فشل ممثلو اتحاد عمال وإدارة“سامسونج”، ومسؤولو وزارة العمل أمس الخميس، في التوصل لاتفاق بشأن الأجور، وظروف العمل من بين قضايا أخرى عالقة، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وبدأ المئات عمال المصنع إضراباً عن العمل الإثنين الماضي لدفع“سامسونج” للاعتراف باتحادهم العمالي، ورفع الأجور، وتقليل عدد ساعات العمل، ما أدى إلى اضطراب العملية الإنتاجية.

وفي نهاية جلسة اليوم بالسوق الكورية، انخفض سهم“سامسونج” بنسبة 2.87% إلى 64400 وون كوري جنوبي (48.47 دولار).

ولدى“سامسونج” مصنعان في الهند يساهمان بما يصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 12 مليار دولار سنوياً من أعمالها داخل البلاد بحسب تقديرات وكالة“رويترز”.



