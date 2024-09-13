تراجع سهم سامسونج 3% مع دخول إضراب موظفيها في الهند يومه الخامس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع سهم صانعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية“سامسونج إلكترونكس” في ختام تعاملات
الجمعة، مع استمرار إضراب عمال مصنعها في جنوب الهند لليوم الخامس.
حيث فشل ممثلو اتحاد عمال وإدارة“سامسونج”، ومسؤولو وزارة العمل أمس الخميس، في التوصل لاتفاق بشأن الأجور، وظروف العمل من بين قضايا أخرى عالقة، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام
وبدأ المئات عمال المصنع إضراباً عن العمل الإثنين الماضي لدفع“سامسونج” للاعتراف باتحادهم العمالي، ورفع الأجور، وتقليل عدد ساعات العمل، ما أدى إلى اضطراب العملية الإنتاجية.
وفي نهاية جلسة اليوم بالسوق الكورية، انخفض سهم“سامسونج” بنسبة 2.87% إلى 64400 وون كوري جنوبي (48.47 دولار).
ولدى“سامسونج” مصنعان في الهند يساهمان بما يصل إلى 30% من إجمالي إيرادات الشركة البالغة 12 مليار دولار سنوياً من أعمالها داخل البلاد بحسب تقديرات وكالة“رويترز”.
MENAFN13092024000202011048ID1108671568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.