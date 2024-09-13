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الحكومة البريطانية أجرت محادثات بناءة مع إكس بشأن المعلومات المضللة

9/13/2024 2:06:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر وزير التكنولوجيا البريطاني“بيتر كايل” أن الحكومة أجرت محادثات بناءة مع منصة التواصل الاجتماعي“إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” بشأن انتشار المعلومات المضللة وغيرها من المحتوى الضار.

وأضاف الوزير لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: الحكومة كانت على اتصال بكافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك“إكس” خلال الصيف بشأن المعلومات المضللة والدور الذي تلعبه في نشر المواد الضارة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وعلى الرغم من أن“كايل” لم يكن على اتصال مباشر مع“ماسك” نفسه، إلا أنه على تواصل مع المسؤولين التنفيذيين للمنصة بالمملكة المتحدة، وحتى الآن كانت هناك مجموعة بناءة من المحادثات.

كما أشار إلى أن المواطنين والحكومات حول العالم لديهم توقعات أعلى بشأن منصات التواصل الاجتماعي والدور الذي تلعبه في الحفاظ على سلامة الأفراد وتخفيف الأضرار المحتملة الناجمة عنها.


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