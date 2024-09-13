الحكومة البريطانية أجرت محادثات بناءة مع إكس بشأن المعلومات المضللة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكر وزير
التكنولوجيا البريطاني“بيتر كايل” أن الحكومة أجرت محادثات بناءة مع منصة التواصل الاجتماعي“إكس” التابعة للملياردير“إيلون ماسك” بشأن انتشار المعلومات المضللة وغيرها من المحتوى الضار.
وأضاف الوزير لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: الحكومة كانت على اتصال بكافة منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك“إكس” خلال الصيف بشأن المعلومات المضللة والدور الذي تلعبه في نشر المواد الضارة.
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وعلى الرغم من أن“كايل” لم يكن على اتصال مباشر مع“ماسك” نفسه، إلا أنه على تواصل مع المسؤولين التنفيذيين للمنصة بالمملكة المتحدة، وحتى الآن كانت هناك مجموعة بناءة من المحادثات.
كما أشار إلى أن المواطنين والحكومات حول العالم لديهم توقعات أعلى بشأن منصات التواصل الاجتماعي والدور الذي تلعبه في الحفاظ على سلامة الأفراد وتخفيف الأضرار المحتملة الناجمة عنها.
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