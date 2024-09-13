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انخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ فبراير 2023

9/13/2024 2:02:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 9 فبراير 2023 (6.12%).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.20% خلال الأسبوع الجاري من 6.35% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.18% قبل عام.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق محققة مكاسب أسبوعية أسعار الذهب تتجاوز 2600 دولار لأول مرة وتتجه نحو إغلاق قياسي انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بأعلى وتيرة منذ بداية العام

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“انخفضت أسعار فائدة الرهن العقاري بأكثر من 0.5% على مدار الأسابيع الستة الماضية، حيث تستمر في التراجع بسبب البيانات الاقتصادية الواردة والتي تبشر بتباطؤ الضغوط التضخمية”.

وأظهرت البيانات الصادرة، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.34%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.93%.


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