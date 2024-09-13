انخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ فبراير 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، لتسجل أدنى مستوى منذ الأيام السبعة المنتهية في 9 فبراير 2023 (6.12%).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض إلى 6.20% خلال الأسبوع الجاري من 6.35% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.18% قبل عام.
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وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“انخفضت أسعار فائدة الرهن العقاري بأكثر من 0.5% على مدار الأسابيع الستة الماضية، حيث تستمر في التراجع بسبب البيانات الاقتصادية الواردة والتي تبشر بتباطؤ الضغوط التضخمية”.
وأظهرت البيانات الصادرة، تراجع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.34%، كما تعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.93%.
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