وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق

MENAFN - Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق“مدينة الوراق الجديدة”، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، والتصدى للمخالفات والتعديات، وسرعة إنهاء العقبات والمعوقات التى تواجه أعمال التطوير، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.