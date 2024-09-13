وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق“مدينة الوراق الجديدة”، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، والتصدى للمخالفات والتعديات، وسرعة إنهاء العقبات والمعوقات التى تواجه أعمال التطوير، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
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وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.
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