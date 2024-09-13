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وفاة أضخم لاعب كمال أجسام بالعالم عمر يناهز 36 عاماً

9/13/2024 10:12:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي البيلاروسي، إيليا يفيمشيك الملقب بالوحش
ويعد أضخم لاعب كمال أجسام في العالم بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 36 عاما.

كان إيليا المعروف باسم "جوليم" والبالغ وزنه قرابة "140 كيلوغرام" يأكل 7 مرات في اليوم ويستهلك 16500 سعر حراري، بما في ذلك 108 قطع من السوشي و2.5 كيلوغرام من شرائح اللحم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبلغ طوله قرابة 186 سم ولصدره وعضلة ذات رأسين يبلغ قرابة 63 سم.

ويعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية في منزله في 6 سبتمبر، بينما كانت زوجته آنا تقوم بالضغط على الصدر أثناء انتظارها لسيارة الإسعاف.

وللحفاظ على كتلته العضلية، كان يتطلب منه تناول الطعام 7 مرات يوميا، كل منها يتكون من كميات كبيرة من لحم البقر، وأكثر من 100 قطعة من السوشي.

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