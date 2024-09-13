هورزلر يصبح أصغر من يتوج بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

اختير فابيان هورزلر كأفضل مدرب في الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس بعدما قاد برايتون آند هوف ألبيون إلى بداية خالية من الهزائم هذا الموسم في أول شهر للمدرب البالغ من العمر 31 عاما في منصبه.

وحصل برايتون على سبع نقاط من أول ثلاث في الدوري، بفوزه على إيفرتون خارج أرضه ومانشستر يونايتد على أرضه ثم التعادل مع أرسنال.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائز بعد الجمع بين أصوات الجمهور وأصوات لجنة من خبراء كرة القدم.

وتفوق الألماني، الذي أصبح أصغر فائز بالجائزة على الإطلاق، على اثنين من أقوى المرشحين هما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وأرنه سلوت مدرب ليفربول، رغم تحقيق الثنائي لبداية مثالية للموسم بتحقيق تسع نقاط.

وقال هورزلر في بيان اليوم الجمعة "أعتقد أنه من الجيد دائما الفوز بالجائزة، هذا يؤكد العمل الذي نقوم به.

"إنه ليس عملي فقط إنه عمل النادي بأكمله، إنه عمل جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين وجميع العاملين في النادي.

"كان تعاوننا جميعا هو ما منحنا هذه الجائزة. أنا سعيد حقا والآن يتعلق الأمر بالفوز بالجائزة التالية".

وفي الموسم الماضي فاز المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بالجائزة في الشهر الأول له مع توتنهام هوتسبير.