إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد ملعب سان سيرو

أعلن رئيس بلدية سان سيرو جوسيبي سالا الجمعة أن ناديي إنتر ميلان وميلان رفضا مشروع تجديد وإعادة هيكلة ملعبهما الشهير.

وقال سالا بعد اجتماع مع مسؤولي الناديين "رفض الناديان إعادة هيكلة سان سيرو التي اقترحتها مجموعة البناء وي بيلد We Build. لقد قدموا تحليلات مفصلة للجدوى الفنية والاقتصادية واستنتاجاتهما هي أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بتكلفة مستدامة وأنهم لا يرغبان في التحرك في هذا الاتجاه".

ومع ذلك، أشار سالا إلى أن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق المشروع الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لسان سيرو.

وقال سالا إنّ "هذا الموضوع لا يبدأ من الصفر، ولكن هناك مقاومة من السكان المحليين. يجب أن يقدموا لنا مشروعا في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، ولكن بناء الملاعب في إيطاليا ليس بالأمر السهل أبدا، فهو دائما معقد للغاية".

وفي سعيهما لزيادة إيراداتهما، أعلن الناديان اللذان توجا بطلين لدوري أبطال أوروبا 10 مرات فيما بينهما، أنهما يرغبان في ترك سان سيرو المملوك من مدينة ميلانو.

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