إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد ملعب سان سيرو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس بلدية سان سيرو جوسيبي سالا الجمعة أن ناديي إنتر ميلان وميلان رفضا مشروع تجديد وإعادة هيكلة ملعبهما الشهير.
وقال سالا بعد اجتماع مع مسؤولي الناديين "رفض الناديان إعادة هيكلة سان سيرو التي اقترحتها مجموعة البناء وي بيلد We Build. لقد قدموا تحليلات مفصلة للجدوى الفنية والاقتصادية واستنتاجاتهما هي أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بتكلفة مستدامة وأنهم لا يرغبان في التحرك في هذا الاتجاه".
ومع ذلك، أشار سالا إلى أن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق المشروع الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لسان سيرو.
وقال سالا إنّ "هذا الموضوع لا يبدأ من الصفر، ولكن هناك مقاومة من السكان المحليين. يجب أن يقدموا لنا مشروعا في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، ولكن بناء الملاعب في إيطاليا ليس بالأمر السهل أبدا، فهو دائما معقد للغاية".
وفي سعيهما لزيادة إيراداتهما، أعلن الناديان اللذان توجا بطلين لدوري أبطال أوروبا 10 مرات فيما بينهما، أنهما يرغبان في ترك سان سيرو المملوك من مدينة ميلانو.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN13092024000110011019ID1108671056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.