أنشيلوتي يثق في استعادة فينيسيوس لأفضل مستوياته قريبا

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني أنه غير قلق بشأن المستوى الحالي للمهاجم فينيسيوس جونيور ويتوقع منه استعادة بريقه سريعا وذلك خلال مؤتمر صحفي تلقى فيه العديد من الأسئلة حول نجم فريقه اليوم الجمعة.

واعترف أنشيلوتي بأن فينيسيوس لم يكن في أفضل حالاته وشدد على أن اللاعب يحتاج إلى الدعم عقب الانتقادات التي وجهت له بسبب بدايته البطيئة للموسم مع ريال مدريد وأدائه المتواضع مع البرازيل في الفوز الصعب على الإكوادور والخسارة المفاجئة في باراجواي خلال فترة التوقف الدولي.

وقال أنشيلوتي قبل أن يحل فريقه ضيفا على ريال سوسيداد في الدوري غدا السبت "إنه ليس في أفضل حالاته، لكنه لا يزال مهما للغاية بالنسبة لنا. لسنا في عجلة من أمرنا لأن الفريق نجح في التسجيل وكان مهما... وآخر ما يشغلني هو حالة فينيسيوس، لكن يتعين علينا الاعتناء به جيدا.

"يعمل دائما بشكل جيد، والمسألة تتعلق بالوقت فقط حتى يصل إلى أفضل مستوياته. لا أستطيع خداع نفسي بالاعتقاد بأن كل اللاعبين سيكونون في أفضل حالاتهم طوال الوقت.

"لا أريد الخوض في مشاكله في البرازيل، لكن ما أراه هو مشكلة عامة لأنهم لا ينجحون في تقديم أفضل نسخة لهم كمجموعة. نحن سعداء للغاية بوجود فينيسيوس هنا، لأنه على الرغم من أنه ليس في أفضل حالاته الآن، لا يمكن لأحد أن ينسى أننا تمكنا معه من الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا... يجب أن نكون معجبين به للغاية في مدريد".

وقال أنشيلوتي إنه سيتعين عليه تقييم لياقة فينيسيوس وزميليه في منتخب البرازيل رودريجو وإندريك بعد رحلة طويلة من اللعب مع منتخب بلادهم، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بينما يستعد فريقه لجدول مزدحم بخوض سبع مباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويواجه أنشيلوتي صعوبات في اختيار التشكيلة قبل مباراة الغد مع استمرار تعافي المدافع ديفيد ألابا ولاعبي الوسط جود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وأوريلين تشواميني من الإصابات.

وقال أنشيلوتي "بالطريقة التي وضع جدول المباريات بها سنتعرض للإصابات... لذا المداورة أمر جيد.

"اعتدنا على خوض هذا العدد الكبير من المباريات ولكننا بحاجة إلى أن نكون يقظين في مراقبة إرهاق اللاعبين حتى يتمكنوا من الراحة عندما يحتاجون إلى ذلك.

"اللاعبون الذين عادوا للتو من فترة التوقف الدولي، مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك الذين سافروا لفترة طويلة مع البرازيل، هم تحت الملاحظة لأنهم لم يكن لديهم الوقت للراحة أو التدريب.

"يتعين علينا أن نحاول تجنب الإصابات، ففي العام الماضي عانينا من العديد من الإصابات لكننا نجحنا في التعامل معها بشكل جيد للغاية. وفي ظل جدول المباريات هذا من الطبيعي أن نتعرض للإصابات وعلينا مواجهتها".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وفياريال، وخمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الخامس.

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