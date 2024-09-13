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تحرير سائقين أردنيين اختطفا في سوريا

9/13/2024 9:36:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل اعلام سورية ، ان الأجهزة الأمنية استطاعت تحرير السائقين الأردنيين محمود عويضة وماهر الصوفي، المختطفين في سوريا منذ قرابة 20 يوما.

وفي التفاصيل قال موقع "تجمع أحرار حوران"،
نقلاً عن مصدر مطلع، ان اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام تسلّم ، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.

وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف المصدر أن السائقين، وهما“ماهر بشير الصوفي” و“محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.

ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا.

وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة من والدة المختطف“عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.

وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.

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