تحرير سائقين أردنيين اختطفا في سوريا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل اعلام
سورية ، ان الأجهزة الأمنية استطاعت تحرير السائقين الأردنيين محمود عويضة وماهر الصوفي، المختطفين في سوريا منذ قرابة 20 يوما.
وفي التفاصيل قال موقع "تجمع أحرار حوران"،
نقلاً عن مصدر مطلع، ان اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام تسلّم ، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.
وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكشف المصدر أن السائقين، وهما“ماهر بشير الصوفي” و“محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.
ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا.
وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة من والدة المختطف“عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.
وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.
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