مصر ترسي مناقصة لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال

قالت مصادر تجارية لرويترز، الجمعة، إن مصر أرست بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء.

وأضافت أن المناقصة قد تم إرساؤها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة -التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبوع الماضي وأغلقت في 12 سبتمبر - توتال إنرجيز وشل وبي.بي وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية.

وتواجه مصر أزمة كبيرة تتعلق بقيام الحكومة المصرية بتخفيف الأحمال وتلجأ إلى قطع التيار الكهربائي، لكن تفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.

وفي يوليو الماضي، تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد.

وقال مدبولي آنذاك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة - "إن مجلس الوزراء ناقش اليوم عددا من الملفات الهامة، ومنها أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لمعالجة مطالب الطاقة في صيف 2025 باستخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف: "نستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال".

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