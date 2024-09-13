اكتشف أسرار المطبخ التايلاندي: مهرجان الطعام التايلاندي 2024 في شويترامس



اُفتتح اليوم مهرجان الطعام التايلاندي 2024 ، وهو احتفال مفعم بالحياة والأنشطة يهدف إلى تعزيز الاحتفاء بالمأكولات والثقافة التايلاندية الأصيلة وتقديمها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الحدث المرموق، المُقام تحت عنوان " نكهة تايلاند الأصيلة، الآن على مائدتنا "، مبادرة تعاونية نظمها مركز التجارة التايلاندي في دبي، وإدارة الترويج التجاري الدولي، وشركة الربيع الدائم لتجارة الأغذية والمشروبات، وسوبر ماركت شويترامس.

ومع تحول التركيبة السكانية العالمية وتوقع نمو عدد سكان العالم من 8 مليارات نسمة ليصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يتعين على صناعة الأغذية التكيف لتلبية هذا الطلب المتزايد على الطعام. واستجابةً لذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات استباقية لضمان تأمين الغذاء وتطبيق تدابير مرنة للتصدي لهذا النقص المحتمل. ونظرًا أن تايلاند تتسم بالتنوع الزراعي وتقنيات معالجة الأغذية المتطورة التي وضعتها في طليعة هذا القطاع الحاسم، حظيت بلقب " مطبخ العالم " المرموق. وتُسلط صادراتها الرئيسية مثل الأرز والخضروات والفواكه والكسافا الضوء على أهمية تايلاند كمورد عالمي للأغذية.

أكد سعادة السيد سوريات تشاسومبات ، سفير مملكة تايلاند لدى الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: "ثمة علاقة وطيدة ملحوظة بين الأمن الغذائي العالمي والجودة الاستثنائية للمنتجات الغذائية التايلاندية". فإن سياسة الغذاء القوية التي تطبقها تايلاند دفعت بها إلى أن تحتل المركز الخامس عشر كأكبر مُصدِّر للأغذية في العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 1.36 تريليون بات تايلاندي في عام 2022، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 22.7% مقارنة بالعام السابق.

وتسعى الحكومة التايلاندية، من خلال إدارة الترويج التجاري الدولي، إلى تطوير فنون الطهي التايلاندية لكونها شكلًا من أشكال القوة الناعمة ، وذلك من خلال مشاركة النكهات الحيوية والتراث الثقافي الغني لتايلاند مع الإمارات العربية المتحدة والعالم على نطاق أوسع. وفي هذا الصدد، صرح السيد بيتيشاي راتاناناكا المدير التنفيذي لمركز التجارة التايلاندي في دبي، قائلًا: "ندعو الجميع إلى الانضمام إلى الرحلة المقبلة في "مهرجان الطعام التايلاندي 2024". "ولا تنسوا حضور مهرجان "نكهة تايلاند الأصيلة، الآن على مائدتنا"

سيُقام مهرجان الطعام التايلاندي في الفترة من 13 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2024 في جميع فروع شويترامس الـ 19 الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، وهي:

زيادة اهتمام العملاء بالطعام التايلاندي بشكل كبير وتعزيز الطلب المتنامي على المأكولات والمشروبات التايلندية في سوق الإمارات العربية المتحدة.رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بشأن التنوع الواسع في المنتجات الغذائية والمشروبات التايلندية المتوفرة في الأسواق المحلية.الترويج بنجاح للأطباق والوصفات التايلندية إلى جمهور أوسع، مما يثري فهمهم وتقديرهم للثقافة التايلاندية.

وسيضم المهرجان عروض طهي مميزة يقدمها طُهاة معروفون وحاصلون على شهادة SELECT التايلاندية، بالإضافة إلى تذوق المأكولات التايلاندية الأصيلة ومعرفة معلومات قيمة حول الفوائد الصحية لمكونات الوصفات التايلاندية المختلفة. وعلاوةً على ذلك، سيكون بإمكان المستهلكين شراء منتجات غذائية تايلاندية عالية الجودة بأسعار ترويجية خاصة، مما يتيح لهم تذوق نكهات تايلاند اللذيذة في منازلهم.

استمتع بتجربة النكهات الرائعة الشهية ذات الروائح المميزة، واستكشف التراث الآسر للمأكولات التايلاندية في مهرجان الطعام التايلاندي 2024. بادر بالانضمام إلينا للاحتفاء بفنون الطهي التي تقدمها تايلاند في فرع "شويترامس" القريب منك!

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مركز التجارة التايلاندي بدبي:

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