إقامة دبي تعلن الأحد 15 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي

أعلنت الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن يوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق 15 سبتمبر 2024 ميلادية، عطلة رسمية في مراكز تقديم خدمة تصحيح أوضاع المخالفين وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.



جاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.



مؤكدةً أن جميع المراكز ستستأنف عملها بشكل طبيعي بعد العطلة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من ثم الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً في مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير وفي 86 مركز آمر في مختلف مناطق إمارة دبي بحسب ساعات عمل تلك المراكز. داعية جميع المستفيدين من المبادرة إلى الاستفادة من المهلة المتاحة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة للحملة.

تأتي هذه العطلة خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، ضمن حملة "معاً نحو مجتمع أكثر أمناً" التي أطلقتها الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر لغاية نهاية أكتوبر؛ بهدف تسهيل إجراءات تصحيح أوضاع المقيمين في دولة الإمارات.

يُذكر أن الحملة تأتي في إطار التزام دولة الامارات بضمان أمن واستقرار المقيمين، مع تقديم الدعم والإرشاد لكافة الفئات المستهدفة.

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