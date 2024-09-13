Friday, 13 September 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تعلن عن زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية

9/13/2024 9:36:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وجاء قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد فترة سُمح خلالها بالتعليق على إعلان سابق عن الرسوم الجمركية.

وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمييكية، إن الزيادات النهائية "ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأمريكية".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN13092024000110011019ID1108671020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث