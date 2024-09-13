واشنطن تعلن عن زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية

فرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وجاء قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد فترة سُمح خلالها بالتعليق على إعلان سابق عن الرسوم الجمركية.

وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمييكية، إن الزيادات النهائية "ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأمريكية".

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