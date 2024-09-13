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الذكاء الاصطناعي يختار مانشستر سيتي كمرشح أول للفوز بدوري أبطال أوروبا

9/13/2024 9:21:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تحليل حديث لنتائج دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، أظهرت التوقعات التي أعدتها شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن الذكاء الاصطناعي يضع نادي مانشستر سيتي في صدارة الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

وفقًا للتوقعات، فإن السيتي هو الفريق الأكثر احتمالية للفوز بالبطولة بنسبة 25.3%.

وجاء نادي ريال مدريد، حامل اللقب، في المركز الثاني بنسبة 18.2%، رغم التعاقدات البارزة التي أبرمها مثل تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتراجعت فرص برشلونة في تحقيق اللقب، حيث جاء في المركز السادس بنسبة 5.2%، وتفوق عليه فريق باير ليفركوزن الذي نال نسبة 5.4% كمرشح للقب.

إحصاءات الذكاء الاصطناعي شملت أيضًا الفرق الأخرى، حيث جاءت كما يلي:

مانشستر سيتي

39.9% نسبة بلوغ النهائي
25.3% الفوز باللقب

ريال مدريد
31.6% نسبة بلوغ النهائي
18.2% الفوز باللقب

إنتر ميلان
21.2% نسبة بلوغ النهائي
10.9% الفوز باللقب

أرسنال
13.2% نسبة بلوغ النهائي
6.3% نسبة الفوز باللقب

باير ليفركوزن
11.1% نسبة بلوغ النهائي
5.4% نسبة الفوز باللقب

برشلونة
11.8% نسبة بلوغ النهائي
5.2% نسبة الفوز باللقب

ليفربول
9.6% نسبة بلوغ النهائي
4.2% نسبة الفوز باللقب

بايرن ميونخ
9.3% نسبة بلوغ النهائي
4.1% نسبة الفوز باللقب

باريس سان جيرمان
9.2% نسبة بلوغ النهائي
4.1% نسبة الفوز باللقب

لايبزيج
6% نسبة بلوغ النهائي
2.4% نسبة الفوز باللقب

النهائي، الذي سيُقام في ملعب“أليانز أرينا” معقل نادي بايرن ميونخ، سيشكل حدثًا بارزًا في البطولة، حيث يستضيف الملعب النهائي لأول مرة منذ عام 2012.

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