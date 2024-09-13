زيلينسكي: الهجوم في كورسك أبطأ التقدم الروسي في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن هجوم كييف على منطقة كورسك الحدودية الروسية "أبطأ" تقدم موسكو في شرق أوكرانيا.

وأكد "لقد أعطى النتائج التي توقعناها، صراحة. في منطقة خاركيف، تم إيقاف العدو، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك"، مضيفا أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك.