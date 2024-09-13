منة الله.. كفيفة تتحدى الصعاب وتحقق التفوق في امتحانات «IGCSE»

في قصة ملهمة عن العزيمة والإصرار، نجحت الطالبة منة الله معاوية التي تدرس في إحدى المدارس الخاصة بدبي في تحدي جميع العقبات التي واجهتها لتحقيق إنجاز في امتحانات الثانوية البريطانية «IGCSE»، حيث حصلت على معدل A+ في 3 مواد ودرجة A في مادة واحدة، رغم فقدها لبصرها منذ الطفولة، حيث لم تدع هذه العقبة تقف في طريق أحلامها.

وُلدت منة مصابة بالجلوكوما، وهو مرض يسبب ضغطاً على العين ويؤدي تدريجياً إلى فقدان البصر، وبحلول سن الـ7 لاحظت منة وعائلتها أن رؤيتها بدأت تتلاشى، وبدأوا في تجهيزها لمواجهة هذا التحدي.

وقالت منة في تصريح لـ«البيان» إن مناهج الثانوية العامة البريطانية تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للطلاب المبصرين، فهي مليئة بالمعلومات المعقدة التي تتطلب الكثير من التركيز والجهد لفهمها واستيعابها، وبالنسبة لطالبة كفيفة فإن هذا التحدي يتضاعف بشكل كبير، حيث تعتمد بشكل كامل على السمع والفهم الصوتي للنصوص، حيث كانت تواجه صعوبة بالغة في ذلك، لكنها تغلبت عليها بدعم من مدرستها وأسرتها.

وأوضحت أن أسرتها بدأت في تعليمها كيفية الكتابة والقراءة باستخدام طريقة برايل، وتابعت دراستها في المدارس باللغة العربية، لكن التحدي زادها إصراراً على الدراسة باللغة الإنجليزية، وبدأت تتعلم الإنجليزية بنفسها من خلال التكنولوجيا المتاحة، من خلال الهاتف والحاسوب، حيث يقوم الجهاز بقراءة النصوص المكتوبة بصوت عالٍ لها، حتى أصبحت قادرة على الدراسة باللغة الإنجليزية، ومن ثم التحقت بإحدى المدارس الخاصة بدبي، وبمساعدة زملائها ومعلميها استطاعت أن تتجاوز الصعوبات وتحقق نجاحاً كبيراً في دراستها.

وأضافت: هيأت لي المدرسة الظروف المناسبة لأتمكن من الدراسة والنجاح، ولم تكن المدرسة تقدم فقط المناهج التعليمية، بل كانت تسعى جاهدة لتقديم الدعم الفني المطلوب لي عند الامتحانات. تطمح منة الآن لدراسة القانون بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وتعتقد أن النجاح الأكاديمي ليس سوى بداية رحلتها نحو تحقيق أهداف أكبر.