آمنة السويدي.. خبرات السنين في تسكين آلام المرضى

لأكثر من 60 عاماً عالجت الحاجة آمنة السويدي بالطب الشعبي التقليدي، الذي كان الوسيلة المتاحة لعلاج المرضى قبل التطور الذي شهدته الإمارات بعد إعلان دولة الاتحاد.

الحاجة آمنة التي تجاوزت الثمانين من العمر، وولدت في منطقة الشويهيين بالشارقة تقول: «أورثتني جدتي مهارات الطب الشعبي، فسرت على خطاها، أتبع الأساليب التي كانت شائعة للطبابة قبل إنشاء المستشفيات الكبرى وانتشار أساليب الطب الحديث».

وتضيف: «كنت أعالج العديد من الأمراض بوصفات شعبية، منها مثلاً مشكلات القولون العصبي بمزيج من مشروب الزنجبيل والزعتر، وهناك «الحلول» الذي يشربه المصاب بالإمساك المزمن لتخفيف حدة الحالة ومقاومة آلام البطن، وهناك عشبة «المقل» التي تباع عند العطارين، وتستخدم منذ آلاف السنين لعلاج حزمة كبيرة من الاعتلالات على غرار التهابات المفاصل والجيوب الأنفية وغيرها».

الحاجة آمنة عالجت أبناءها الذين بلغوا عشرة، من العديد من الأمراض، ومن بعدهم عالجت أحفادها أيضاً، موضحة أن أصغر بناتها ورثت عنها خبراتها وحين يمرض أبناؤها يطلبون منها «علاج يدتي آمنة».

وتقول: «صحيح أن الأعشاب فعالة في معالجة الكثير من الأمراض، فالمريض قد يشفى من التهاب الكلى عبر شرب منقوع الحلبة واللبان العربي، في حين تعالج أوراق شجرة القرط الحساسية بمختلف أنواعها، وتعالج مع اللبان آلام الصدر، ولكن مع تطور الطب يجب علينا أن نكون حذرين في استخدام العلاج بالأعشاب لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، والأطباء هم أدرى بكل نوع من الأمراض». ووفقاً للحاجة آمنة فقد كانت «طبيبة شاملة» على حد وصفها، فتعلمت تجبير الكسور، وكانت تصنع خلطة ذات قوام كالعجين وتتكون من الحليب السائل أو السدر والزنجبيل والحلبة، لوضعها على مكان الإصابة بعد غسله ومن ثم لفه بالشاش، وكلما كان يمر الوقت تخفف الخلطة شيئاً فشيئاً. وتضيف: كنت أتولى متابعة الحالة الصحية لحديثي الولادة وعالجت حالات إصابة بـ «الصفراء».

وتختتم الحاجة آمنة: «الطب الشعبي كان خياراً لا بديل عنه في وقت ما، أما الآن فهناك الطب الحديث الذي بات له دور كبير في تعزيز صحة الإنسان، وكذلك هناك أدوية عشبية وأطباء متخصصون في ذلك الفرع العلاجي».