طالبة تعزز لغة الضاد بين طلبة المدارس بمشروع مبتكر

تحقق اللغة العربية لأبنائها أعلى درجة من درجات الهوية، فتعلمها ومن ثم نطقها يمنحان الفرد شعوراً بالاعتزاز والثقة؛ كونها الوعاء الذي يشكل الذائقة الإنسانية، ويسهم في تطورها، فضلاً عن أنها تساعد في عملية بناء علاقات بين الأفراد، وإذا كانت مراحل تعلم اللغة العربية تخضع لآليات معينة، فإن الخبراء يجمعون على أن تعلمها في الصغر يكسب الأطفال طلاقة لفظية، وقدرة تعبيرية خلاقة.

ومن هذا المنطلق قررت الطالبة الإماراتية لمياء العوضي، قسم تصميم المنتج بإدارة التصميم الاستراتيجي بمعهد دبي للتصميم والابتكار، أن تسخر مشروع التخرج بعنوان «عربي» لخدمة هذا الهدف النبيل، عبر توظيف تكنولوجيا العصر في تعليمها ونشرها، لتغدو لغة للحاضر والمستقبل، حيث ابتكرت تطبيقاً ذكياً يرافقه ألعاب يدوية تأخذ الطالب في رحلة لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين التنمية المستدامة واللغة العربية.

وأوضحت الطالبة العوضي أن «عربي» يسعى إلى إكساب الأطفال في المراحل المدرسية، لا سيما المبكرة، فنيات اللغة العربية وترسيخها في نفوس النشء لتعزيز مستقبل أكثر استدامة وانسجاماً من دون فقدان الهوية الثقافية الإماراتية، وذلك بأسلوب سلس ومحبب لهذه الفئة العمرية، يجمع بين اللعب والتعلم.

وأضافت: «إن المشروع يركز على البحث في الهوية الثقافية فيما يتعلق باللغة الأم والمناهج التي تطرح بالعربية في دولة الإمارات، ويقيم في الوقت ذاته التحديات التصميمية التي تواجهها المناهج في مجتمعنا الذي يتميز باستضافته جنسيات وثقافات متعددة، تؤدي فيه اللغة الإنجليزية دوراً بوصفها لغة مشتركة عالمية».

وأشارت إلى أن مشروعها الذي نفذته بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية للبنات يهدف إلى إعادة تصميم مناهج اللغة العربية، مشيرة إلى أنها نظمت ورش عمل للأطفال لدراسة سلوكياتهم المفصلة؛ ما مهد الطريق للتفاعل الإيجابي وتعزيز حبها في نفوسهم.