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والدته تقف حائلاً.. لامين يامال يكشف عن رغبته الغريبة خارج المستطيل الأخضر

9/13/2024 8:10:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في مقابلة حديثة مع صحيفة "سبورت"، تحدث لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن طموحاته المستقبلية ورؤيته بشأن مسيرته الكروية.

وأكد يامال تطلعاته الكبيرة للنجاح مع النادي الكتالوني، مشددًا على رغبته في أن يصبح أسطورة في ملعب كامب نو.

من بين التصريحات الأكثر غرابة، كشف يامال عن رغبته في اقتناء أخطبوط، وهو حلم قد يبدو بعيدًا عن عالم كرة القدم.

رغم طموحاته الكروية العالية، فإنه يواجه تحديات في تحقيق بعض أمنياته الشخصية، حيث تقف والدته حائلًا أمام حلمه شرائه أخطبوط.

الكرة الذهبية: حلم بعيد

عندما سُئل عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، أوضح يامال بتواضع: "حتى وإن ظهر اسمي بجانب أسماء مثل نيكو، لا أعتقد أن لدي فرصة قريبة لتحقيق هذا الحلم في الوقت الراهن."

العلاقة مع زملائه والاحتفالات الخاصة

أعرب يامال عن حماسه للعب بجانب نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو، حيث قال: "أرغب بشدة في اللعب مع نيكو".

وأضاف: "لقد أرسلت له طريقة احتفالي عبر التيك توك، وكذلك للعديد من زملائي في النادي."

برشلونة: حلم الاستمرارية

فيما يتعلق بمستقبله مع برشلونة، لم يخف يامال حبه للنادي: "أريد أن أبقى هنا دائمًا وأحقق أسطورة في برشلونة. لا أريد مغادرة النادي أبدًا."

مقارنة مع ميسي: تطلعات بعيدة

حول المقارنة بالأسطورة ليونيل ميسي، قال يامال: "أن أُقارن بأفضل لاعب في التاريخ أمر يثير إعجابي، لكنني أريد أن أكون نفسي. ما حققه ليو ميسي يعتبر مستحيلاً بالنسبة لي، ولكنني أطمح إلى تحقيق إنجازات كبيرة."

طموحات شخصية وأحلام غريبة

كشف يامال عن أمنية غير تقليدية، قائلاً: "أريد شراء أخطبوط، رغم أن والدتي تعتبر هذا مستحيلاً. ما زلت آمل في تحقيق هذا الحلم يومًا ما."

ذكرى زيارة الملك وصيحات العنصرية

تحدث يامال أيضًا عن لحظات خاصة مثل زيارة الملك لغرفة تبديل ملابس المنتخب الإسباني: "سألني الملك عن عمري، وعندما أخبرته أنني في السادسة عشرة من عمري، ضحك الجميع."

وفيما يخص حوادث العنصرية، أكد يامال: "الأمر لا يستحق الرد. نحن نعرف قيمنا وتربيتنا، ومن الأفضل أن نركز على كرة القدم ونترك تلك الأمور خلفنا."

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