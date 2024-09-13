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5 علامات أولية على الأورام النسائية.. تعرف عليها

9/13/2024 8:07:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يعتبر سبتمبر (أيلول) شهر التوعية بسرطان أمراض النساء، لذا من المهم تسليط الضوء على الوعي بأنواع الأورام النسائية، ومراقبة الأعراض الأولية لطلب الاستشارة الطبية في وقت مبكر، إذا اقتضت الحاجة.

وبحسب "ذا إندبندنت"، هناك 5 أنواع من سرطانات أمراض النساء، هي سرطان الرحم، والمبيض، وعنق الرحم، والفرج، والمهبل.

أما العلامات الأولية الـ 5 التي ينبغي مراقبتها فهي:

1.
النزيف أو الإفرازات غير الطبيعية، سواء بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاعها، أو بعد الجماع.

2.
الكتل أو النتوءات أو القرح، ويمكن رصدها أثناء التبول أو المشي والجلوس.

3. الحكة المستمرة، والتي قد تكون من أعراض مرض القلاع، لكن مع عدم وجود أعراض أخرى قد تكون علامة أولية على السرطان، وقد يصاحبها ألم.

4. انتفاخ البطن، في غير الأوقات الطبيعية للدورة الشهرية، حيث يكون حجم البطن كبيراً، وهو مؤشر على سرطان المبيض.

وتصف بعض السيدات اللاتي يعانين من هذه الأعراض أنهن لا يستطعن ​​ارتداء الجينز أو السراويل، لكنهن لم يلاحظن أي زيادة في الوزن، بل قد يكون هناك فقدان للوزن.

5. ظهور جديد لألم البطن. ويكون ذلك بعد الـ 45، أما قبل هذه السن فيرجح ارتباطه بعدوى، أو مشكلة نسائية مثل بطانة الرحم، والتي تتطلب زيارة الطبيب.

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