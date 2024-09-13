الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلق تصفيات منفصلة لكأس العالم للسيدات

قال الاتحاد الآسيوي اليوم الجمعة إن منتخبات السيدات في القارة سوف تتأهل إلى بطولة كأس العالم 2031 عبر تصفيات منفصلة للمرة الأولى.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سينشئ مسابقة من ثلاثة أدوار تبدأ في عام 2027 لتحديد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم للسيدات.

ولم تحدد بعد هوية البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2031.

وكانت المشاركة في كأس العالم من قبل تقرر عبر نتائج الفرق في الألعاب الآسيوية أو كأس آسيا للسيدات. وانضمت اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين إلى أستراليا، التي شاركت في التنظيم، كممثلين لآسيا في كأس العالم 2023.

وتسمح التصفيات الجديدة بمشاركة الفرق الأقل في التصنيف بالمرحلة الأولى من التصفيات لتحديد 24 منتخبا ستخوض المرحلة الثانية والتي سيشارك فيها تلقائيا أعلى ثمانية منتخبات في التصنيف.

ثم تقسم الفرق المتأهلة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يصعد صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الثالثة، تقسم الفرق المتأهلة إلى ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، على أن يتحدد عدد المتأهلين إلى كأس العالم للسيدات وفقا لحصة القارة التي ستحدد لاحقا.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل في عام 2027، على أن تكون بطولة كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا قبلها بعام، بمثابة آخر بطولة تتأهل من خلالها فرق القارة إلى كأس العالم.

واتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القرار بإنشاء تصفيات منفصلة لكأس العالم للسيدات في سلسلة من التحركات لإصلاح منافسات كرة القدم النسائية في القارة.

كما أطلقت تصفيات جديدة من مرحلتين لبطولة كأس آسيا للسيدات 2029 والتي ستقام في أوزبكستان.

وستبسط التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد لوس انجليس 2028 لتشمل أفضل ثمانية منتخبات في كأس آسيا للسيدات 2026، بدلا من تصفيات التي ضمت 24 منتخبا والتي حددت ممثلي آسيا في أولمبياد باريس هذا العام.

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