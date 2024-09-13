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بعد فشل انتقاله إلى برشلونة.. وكيل نيكو ويليامز: لا مكان للتهديدات في عالم كرة القدم

9/13/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في حديثه الأخير، سلَّط فيليكس تينتا، وكيل أعمال نيكو ويليامز، الضوء على أسباب بقاء اللاعب مع أتلتيك بلباو رغم العروض المغرية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتأتي تصريحات تينتا في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به ويليامز بعد تألقه اللافت في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث كان من أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج منتخب إسبانيا باللقب.

وأثار أداؤه الرائع في البطولة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك برشلونة.

ووفقًا لما ذكره تينتا، فإن قرار بقاء ويليامز في بلباو كان مدفوعًا برغبة اللاعب وعائلته في الاستمرار مع الفريق، موضحًا: "نيكو وعائلته قررا بوضوح الاستمرار مع أتلتيك بلباو، ولم يكن هناك ضغط خارجي لإجباره على الرحيل." وأضاف: "كان صيفًا مليئًا بالتحديات، وكان من الواضح أن هناك توقعات عالية حول مستقبل اللاعب، لكن نيكو اختار البقاء حيث يشعر بالراحة."

وأشار تينتا إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وكيل اللاعب كان سيستخدم أي وسيلة لإجباره على الانتقال إلى برشلونة هي مبنية على سوء فهم.

وأضاف، "وكيل اللاعب ليس الشخص الذي يستخدم أساليب قسرية لجعل اللاعب يرحل. نيكو هو من يقرر مسار مستقبله."

على الرغم من الأضواء الساطعة التي سلطت على ويليامز خلال فترة الانتقالات، قرر الجناح الشاب البقاء مع أتلتيك بلباو لموسم آخر، وخاض ويليامز هذا الموسم أربع مباريات مع فريقه في الدوري الإسباني، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهه في بداية الموسم.

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