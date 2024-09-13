زيلينسكي يعلن عودة 49 أسيراً من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عودة 49 أسير حرب إلى أوكرانيا كانوا محتجزين لدى روسيا، وبينهم مَن حارب في أزوفستال للصلب الذي حاصره الجيش الروسي في ماريوبول (جنوب شرق) في ربيع العام 2022.

وقال زيلينسكي على تلغرام "عاد 49 أوكرانيا إلى ديارهم"، مرفقا رسالته بصور جنود وبينهم نساء لفوا أجسادهم بالأعلام الأوكرانية. ولم يحدد ما إذا جاء الإفراج عنهم نتيجة لتبادل مع روسيا.

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