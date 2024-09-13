«ألا لا يجهلن أحدٌ».. لماذا تخيف قصيدة عمرو بن كلثوم نقاداً أكاديميين؟

«32 سنة ما درَّستها».. بهذه العبارة أثار الأكاديمي السعودي الدكتور أحمد التيهاني، في أثناء لقاء جمعه بالإعلامي خالد مدخلي عبر برنامج «سؤال مباشر» على شاشة قناة «العربية»، جدلاً واسعاً في الساحة الثقافية خلال الأيام الماضية، معلناً عن موقف حاسم تجاه معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم التي مطلعها:

أَلا هُبّي بِصَحنِكِ فَاَصبَحينا



وَلا تُبقي خُمورَ الأَندَرينا

لينقسم الوسط الأدبي حيال هذا الرأي فريقين: فريق رافض مهاجم، وفريق رافض متفهم.

ولم تكن العبارة التي تفوَّه بها التيهاني هي السبب الوحيد وراء هذا الرفض العارم لفكرته المعلنة، بل كشف الدكتور عن جوانب أطروحة يتبناها، هي التي تختبئ وراء هذا القلق من تدريس تلك القصيدة وأمثالها من عيون الأدب العربي للنشء.

معاني الشعر المجردة

التيهاني ارتكز في تصوُّره المطروح على معاني الشعر المجردة، وذلك عندما صرَّح بأن مثل تلك النصوص تثير في النفوس النعرات والتعصب والقبلية، مؤكداً تعارض هذه المشاعر مع ما ينبغي الالتزام به من الانتماء والوطنية في ظل الدولة الحديثة، وذلك بعدما ردَّد بيت المعلَّقة الشهير:

أَلا لا يَجهَلَن أَحَدٌ عَلَينا



فَنَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهِلينا

ولم تُفلح مداخلة المحاور خالد مدخلي في ثنيه عن تسليط الضوء على المعنى المجرَّد للقصيدة بعيداً عن تناول جوانبها الفنية وعناصرها الإبداعية، وذلك حينما أوضح مدخلي أنه درس الأدب العربي وتعلَّم أن قدرة الشاعر على التعبير هي المحك الحقيقي والأساس الذي يُعنى به الناقد.

وعلى الرغم من اعتراف التيهاني، خلال الحوار، بأن المعلقة حققت الدهشة الإبداعية المطلوبة، فإنه عاد وأصرَّ على التمسك بمنهجه في نقد القصيدة أخلاقياً وفكرياً لا أدبياً، واعترى كلامه بعض الارتباك والتناقض، معترفاً بأن «الموضوع معقَّد»، وأن القصيدة، مع ذلك، «جميلة في ذاتها».

تناسي هوية البيئة

وضمن السيل العارم من الخوض والتعليقات التي تعرَّضت للتصوَّر المطروح من جهة الدكتور التيهاني، أطلَّ نموذجان معبِّران عن الفريقين اللذين انقسما تجاه المسألة.

أولهما ما سطره الكاتب السعودي الدكتور علي القحيص في مقال نشرته صحيفة «الجزيرة» بعنوان «التيهاني.. تائه بين التاريخ والحداثة!»، حيث أخذ على الدكتور التيهاني مبالغته في انتقاد أحد العمالقة الذين تركوا بصمات مؤثرة في تاريخ الأدب العربي، واتهام الشاعر عمرو بن كلثوم بالدعوة إلى العصبية والعنف والعنصرية والاستعلاء وحب الأنا، كما أعرب عن استيائه من وصْف ذلك الشاعر الفحل بأنه «أكذب شاعر عرفته العرب».

الدكتور القحيص لفت، في مقاله، أيضاً إلى خطأ رأى أن الدكتور التيهاني وقع فيه، ألا وهو تناسيه أن هؤلاء الشعراء كانوا يحملون هوية البيئة التي ينتمون إليها، ولا يمثلون أي طائفة أو مذهب أو جهة أو قومية بمفهومنا الحديث، موضحاً أن القبيلة والجغرافيا المحيطة بهم كانت أوطاناً فسيحة لا تقيدها الأرض والسماء.

ووصف بيئتهم المحلية آنذاك بأنها «تمثل منظومة اجتماعية قيمية منضبطة بقوانينها وأعرافها وعادات وتقاليد تحكمها أعراف يحترمها الجميع، وخطوط حمراء معنوية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها».

وأخيراً، أكد أن ما أبدعه عمرو بن كلثوم يشكّل إرثاً أدبياً غنياً لا يمكن تجاوزه والتغاضي عنه، مهما بلغ التيهاني من خبرة وعلم ومعرفة، في عصر العولمة والتقنية الحديثة التي تتيح للجميع استحضار أي نتاج أدبي لأي مبدع، وكذلك الاطلاع على كل الدراسات النقدية.

جنون وتعصُّب

وعلى الجانب الآخر، جاء تعليق أحد أصدقاء الدكتور أحمد التيهاني، وهو الدكتور عادل خميس الزهراني، ملطفاً جو الهجوم الذي ناله بشراسة رأى أنها «جنون وتعصُّب وتشنُّج في التعامل مع الآراء والأفكار».

وتحت عنوان «حيرة و(تيهان) حول (هياط) ابن كلثوم»، أكد الدكتور الزهراني، في مقال نشرته صحيفة «المدينة»، أن الدكتور أحمد التيهاني ناقد متخصص في المجال، قضى عمره في هذا الحقل، واصفاً صديقه بأنه «شاعر معروف، وناقد مميز، خبير في الكتابة والإعلام وقراءة النصوص».

ودعا إلى ضرورة أن تتخلَّق مجتمعاتنا بسمات المجتمعات الواعية التي تعامل من هم مثل التيهاني بتقدير يستحقه، بوصفه إنساناً متخصصاً مدركاً لأبعاد القضايا التي يتحدَّث عنها، وتحاوره على هذا الأساس.

الوظيفة الجمالية

لكنَّ هذا الإنصاف الذي آثر الدكتور الزهراني أن يتحلَّى به في مقدمة مقاله لم يمنعه من الجهر برأيه المخالف في القضية، فأكد عدم اتفاقه عموماً مع هذا المنظور الذي تناول من خلاله التيهاني المسألة، موضحاً أن الأمر لديه على خلاف ذلك؛ فهو مرتبط بجوهر التجربة الأدبية الذي عدَّه مركزياً ووجودياً.

ولعلَّ أهم ما سلط عليه الضوء أن النص الأدبي نص جمالي في الأساس وعلى الدوام، وأن التجربة الأدبية لا تدرَك حق إدراكها خارج إطار الجمالية، مبيناً أن جوهر التجربة الأدبية يعتمد دائماً على البُعد الجمالي والوظيفة الجمالية للنص الأدبي، وأن هذا ما يجعل الخطاب الأدبي مختلفاً عن باقي الخطابات.

النقد الثقافي

الواقعة المثيرة للجدل أعادت إلى الأذهان قضية الدعوة إلى النقد الثقافي التي ابتدأها الناقد السعودي عبد الله الغذامي منذ ثلاثة عقود.

وباختصار، يعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبية التي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب والنقد، وجاء رد فعل على البنيوية اللسانية، والسيميائيات، والنظرية الجمالية، التي تعنى بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية أو ظاهرة فنية جمالية.

واستهدف النقد الثقافي تقويض البلاغة والنقد معاً، وبناء بديل منهجي جديد يتمثل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة ودراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي السياسي والتاريخي فهماً وتفسيراً، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين المثقفين والنقاد العرب بعد ظهوره في الساحة العربية لكونه يدعو إلى قطيعة مع النقد الأدبي.

المعاني مطروحة في الطريق

ذلك المنهج يصطدم بقوة مع التصوُّر العريق للنظرية العربية التي أصَّل لها علماء النقد الأدبي القدماء، بدءاً بالجاحظ، صاحب العبارة الشهيرة: «المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي، والمدنيّ، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحّة الطبع وجودة السّبك، فالشعر صناعة، وضرب من النّسج، وجنس من التّصوير»، ومروراً بالمرزوقي، مؤسس نظرية «عمود الشعر»، الذي جعل من أركان جودة الشعر شرف المعنى، ويعني به أن يكون المعنى الشعري في أقصى درجات الجودة الفنية، وانتهاء بعبد القاهر الجرجاني، مؤسس البلاغة العربية، وصاحب نظرية النظم، الذي رسَّخ لفكرة الحكم النقدي على النص الأدبي من خلال تتبُّع الظواهر الفنية في صياغته النظمية.

كل ذلك قبل أن تغرق البلاغة العربية في خضم التقعيدات والتفريعات والحواشي التي جعلت منها علماً منضبطاً، لكنها لم تخطُ بها خطوة جديدة في طريق التذوق الفني الإبداعي، ليبقى هذا السؤال الملحُّ بلا إجابة: لماذا يظل معظم شعرنا العربي في العصر الحديث رهين تصورات محدثة ليست امتداداً طبيعياً لخصوصية النقد الأدبي بنظريته العربية؟!