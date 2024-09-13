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فرانك مدرب برنتفورد: إيقاف هالاند شبه مستحيل

9/13/2024 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال توماس فرانك مدرب برنتفورد إن قدرة إرلينج هالاند على التوقع وتحركاته تجعلان مهمة إيقاف مهاجم مانشستر سيتي شبه مستحيلة، وذلك مع استعداد فريقه لزيارة ملعب الاتحاد معقل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وفاز هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وسجل المهاجم النرويجي بالفعل سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات هذا الموسم، من بينها ثلاثيتين.

وأبلغ فرانك الصحفيين أمس الخميس بعد سؤاله عن طريقة احتواء هالاند الذي سجل 70 هدفا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي "هذا شبه مستحيل.

"الكثير من الفرق حاولت تحييده. أعتقد أنه لاعب عظيم. أعتقد أن تحركاته داخل منطقة الجزاء من أفضل ما شاهدناه على الإطلاق.

"الطريقة التي يتوقع بها مسار الكرة وتحركاته الدائمة وتركيزه ووعيه بالمكان الذي يجب أن يكون فيه، كل ذلك في أعلى مستوى.. إنه لاعب رائع في أفضل فريق بالعالم".

وسجل هالاند الهدف الوحيد عندما حل برنتفورد ضيفا على سيتي وصنع هدفا من الثلاثية التي سجلها فيل فودن على ملعب برنتفورد بالموسم الماضي.

وقال فرانك إن برنتفورد، الذي جمع ست نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، يمكنه الحصول على شيء أمام متصدر الترتيب غدا.
وقال "نعلم أنه إذا لعبنا بمستوى أداء جيد فيمكننا جعل الأمور صعبة على سيتي".

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