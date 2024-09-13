أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط واحدا في المئة اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية إثر موجة صعود أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حيث أجبر الإعصار فرنسين المنتجين على إخلاء منصات إنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو واحدا في المئة إلى 72.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1048 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.

وإذا استمرت هذه المكاسب، فإن الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية على الرغم من تراجع برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021.

ومن المتوقع وفقا للمستويات الحالية أن يسجل برنت زيادة أسبوعية بنحو 2.3 بالمئة وأن يرتفع خام غرب تكساس ثلاثة في المئة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "من أسباب نقص المعروض في سوق النفط استمرار اضطراب الإمدادات في ليبيا والانقطاعات الأكبر من المتوقع في خليج المكسيك بسبب الإعصار فرنسين".

كما ساعد ضعف الدولار في دعم النفط. وهبطت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الجمعة، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأجرى منتجو النفط تقييما للأضرار وفحوصا للتأكد من السلامة أمس الخميس استعدادا لاستئناف العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 42 بالمئة من إنتاج الخام في منطقة خليج المكسيك كان متوقفا حتى أمس الخميس.

وتوقع محللو يو.بي.إس أن ينخفض ​​الإنتاج في المنطقة في سبتمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا على أساس شهري، بينما قدر محللو إف.جي.إي انخفاضا قدره 60 ألف برميل يوميا إلى 1.69 مليون برميل يوميا.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعات نمو الطلب، وأشارتا إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع انخفاض الطلب بشكل حاد.



