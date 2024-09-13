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العثور على لوحة «فتاة مع بالون» المسروقة للفنان بانكسي

9/13/2024 7:33:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة، اليوم، أن لوحة «فتاة مع بالون»، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، عثر عليها بعد سرقتها من معرض في لندن الأسبوع الماضي، وتم توجيه اتهامات بالسرقة لرجلين.

وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك عدة جداريات بالصورة نفسها في لندن وأماكن أخرى.

وذكرت الشرطة أن اللوحة هي القطعة الوحيدة التي سُرقت في الثامن من سبتمبر، مؤكدةً أنها ستعيدها إلى المعرض.

ووجهت السلطات إلى الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 47 و53 عاماً، اتهامات بالسرقة أمس.

ومثلا بالفعل أمام المحكمة التي أفرجت عنهما بكفالة، ومن المقرر أن يمثلا أمام قاض في التاسع من أكتوبر المقبل.

وظهرت لوحة «فتاة مع بالون»، لأول مرة، في شوارع حي شورديتش في لندن عام 2002. ورسم بانكسي نسخاً من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004.

واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول مواضيع سياسية. وبعد أن كان فنان غرافيتي صغيراً من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.

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